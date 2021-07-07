В Крыму застраиваются крупные территории жилыми домами

К 2030 году на территории Крымского полуострова будет возведено большое количество новых домов и соцобъектов. Фото: Анна КИРИЕНКО

На территории Крыма построят более 4,5 миллионов квадратных метров жилья. Одна из площадок застройки – территория бывшего аэродрома «Заводское» в Симферополе.

Как пишет КИА, работы начнут уже в первом квартале 2022 года. Под масштабное строительство в разных муниципальных образованиях республики выделили шесть территорий площадью более 740 гектаров. Первая из них – это бывшая территория аэродрома «Заводское». Уже сегодня там активно идет строительство соцобъектов. Готовы первые три детских сада. Жилые строения начнут возводить в первом квартале 2022 года. Кроме того, к 2030 году должны ввести в эксплуатацию 1,5 миллионов квадратных метров жилья.

Ранее сообщалось, что в Симферополе отремонтировали педиатрическое отделение поликлиники №3. На работы ушло более 37 миллионов рублей.

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