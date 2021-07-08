В севастопольской бухте Омега подросток ударился головой об пирс

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В Севастополе на пляже в бухте Омега травмировался подросток. По данным пресс-службы Следкома РФ по Крыму и Севастополю, ЧП случилось во время купания компании школьников.

Один из мальчиков взобрался на надувную горку, которая была спущена на воду, но не введена в эксплуатацию. Подросток ударился о пирс и получил небольшую травму головы. Его доставили в больницу, рану обработали и отпустили школьника домой.

- Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю проводится проверка по факту травмирования подростка во время купания на пляже в бухте Омега города Севастополя, - заявили в пресс-службе Следкома.

После проверки владельцам аттракциона будет дана оценка на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

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