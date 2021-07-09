В Ялте повторно затопило некоторые дома

Некоторым домам вновь будет нанесен урон. Фото: Янина Павленко / Facebook

В ялтинских реках снова поднялся уровень воды, есть новые подтопления жилых строений, сообщили в пресс-службе правительства РК.

Уже стали поступать сообщения о том, что вода залила подвалы многоквартирного дома по улице Свердлова, 32 (корпус 13), строения по улице Вергасова (сейчас там установлены дамбы, уровень речки поднялся, поток стал мощнее). На проблемных участках работают МЧС и спасатели.

Рабочим предстоит очистить три подвальных помещения от ила в многоквартирных жилых домах на улицах Кривошты и Киевской, а также семь засыпанных грунтом а улицах Вергасова, Джафера-Сейдамета, Южнобережное шоссе.

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