В Крыму очень хорошо отдыхать на пляже у моря. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

14 июля на Крымском полуострове пройдет под знаком переменной облачности, которая наблюдается практически везде.

- В Симферополе без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 31…33°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 31…33°.

В городе счастья Ялте, как информирует gismeteo.ru, ожидается тепло до + 30°, скорость норд-оста составит 9…11 м/с.

Евпатория также во власти северо-восточного ветра, который гоняет по улицам и пляжам со скоростью до 7 м/с . Столбик термометра устремится к отметке +29°. Осадков не предвидится.

В Керчи днем тепло до +26…28°, скорость вездесущего норд-оста до 13 м/с.

Температура воды в Черном море до +25°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50