МЧС: в ближайшие несколько часов на Крым обрушатся сильные ливни

Туристы продолжают ехать в Крым несмотря на непогоду Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Симферополе в ближайшие несколько часов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК. До конца дня 13 июля на полуострове будет идти дождь.

- В ближайшие 1-2 часа и до конца суток в крымской столице ожидается сильный ливень, гроза, град, шквал 20-25 метров в секунду, – говорится в сообщении.

Спасатели посоветовали отложить запланированные походы в горы, лес и на море. Гостей и жителей полуострова настоятельно просят соблюдать меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что во время шторма в Крыму утонули четверо отдыхающих. Еще один пропал без вести.

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