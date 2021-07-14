Аксенов раскритиковал контроль за масочным режимом на транспорте

За нарушение масочного режима штраф до 1 тысячи рублей Фото: Анна КИРИЕНКО

Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал работу муниципального контроля за масочным режимом на транспорте. Только одна из шестнадцати проверок фиксирует нарушения.

- Это ложь, - убежден глава региона. - Кто ездит за рулем, остановились рядом с троллейбусом и автобусом — большинство пассажиров без масок! В общественном транспорте действительно катастрофа.

По данным муниципального контроля, за неделю проведено 800 проверок соблюдения санэпидрежима на транспорте, в ходе которых выявлено 50 нарушений.

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