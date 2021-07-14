В Крыму сделают ремонт трех железнодорожных станций

Работы проводятся в рамках Плана капитальных ремонтов ФГУБ «Крымская железная дорога» на 2021 год. Фото: пресс-служба Главгосэкспертизы

В Крыму отремонтируют три железнодорожные станции. Среди них Новофедоровка, Останино-Пресноводная и Багерово-Керчь, сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы, пишет Крымская газета.

По итогам проверки проектов выданы положительные заключения.

- При реализации проектов на пассажирских платформах станций заменят покрытия, восстановят наружное освещение и участки ограждений, а также установят новые малые архитектурные формы, – цитирует СМИ пресс-службу.

Станция Новофедоровка находится на 95-м километре участка Джанкой-Феодосия на линии Джанкой — Владиславовка в Кировском районе. Останино-Пресноводная и Багерово-Керчь — на 55-м и 58-м километрах линии Владиславовка — Багерово в Ленинском районе.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50