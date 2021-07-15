Пункт пропуска «Перекоп» планируют открыть только 15 августа

Работу пункта пропуска временно решили приостановить из-за ремонтных работ Фото: Архив "КП"

Через пункт пропуска «Чаплынка» (с крымской стороны «Перекоп») нельзя будет пройти еще как минимум месяц. Как сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, он будет закрыт до 15 августа.

Работу пункта пропуска временно решили приостановить из-за ремонтных работ инфраструктуры КПВВ. Однако при этом два других пункта «Каланчак» и «Чонгар» продолжают работать в штатном режиме

Напомним, «Перекоп» закрывали еще в начале июня. Планировалось, что ремонтные работы закончатся через две недели, однако затянулись на два месяца.

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