Пункт пропуска «Перекоп» планируют открыть только 15 августа

Работу пункта пропуска временно решили приостановить из-за ремонтных работ
Фото: Архив "КП"
Через пункт пропуска «Чаплынка» (с крымской стороны «Перекоп») нельзя будет пройти еще как минимум месяц. Как сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, он будет закрыт до 15 августа.
Работу пункта пропуска временно решили приостановить из-за ремонтных работ инфраструктуры КПВВ. Однако при этом два других пункта «Каланчак» и «Чонгар» продолжают работать в штатном режиме
Напомним, «Перекоп» закрывали еще в начале июня. Планировалось, что ремонтные работы закончатся через две недели, однако затянулись на два месяца.
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