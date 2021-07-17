Житель Симферополя обворовал экс-жену

Золото подозреваемый сдал в ломбард. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В отдел полиции столицы Крыма пришла 32-летняя горожанка. Молодая женщина пожаловалась, что бывший муж похитил ее ювелирные украшения. Кольца и сережки, общая стоимость которых 150 тысяч рублей, достались заявительнице в наследство от родительницы.

Подозреваемого .задержали по горячим следам.

- 33-летний симферополец пояснил, что он должен крупную сумму денег в микрозаймах, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Подозреваемый, вспомнил, то экс-супруга хранит в шкатулке хранится золото. Мужчина, чтобы закрыть кредиты, сдал ювелирные изделия в ломбард всего за 40 тысяч рублей.

На подозреваемого завели уголовное дело. По ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) ему грозит до пяти лет тюрьмы.

- Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - отметили в ведомстве.

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