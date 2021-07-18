Симферопольцев оштрафовали на 329 тысяч рублей за нарушения

Совершившие нарушение впервые, получили предупреждение
Фото: Архив "КП"
В Симферополе оштрафовали нарушителей на сумму 329 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе местной администрации.
Специальная комиссия рассмотрела 73 материала о нарушениях правил благоустройства, парковки на газонах, несоблюдения режима тишины, продажи товаров и услуг в ненадлежащих местах. Составлено 35 протоколов, на нарушителей наложены штрафы.
Также предупреждения получили те граждане, чьи нарушения были незначительны, либо совершены впервые.
- По итогу заседания из 73 рассмотренных материалов вынесены следующие решения: наложение штрафа – 61, перенос – 1, предупреждение – 11. Общая сумма вынесенных штрафов составляет порядка 329 тысяч рублей, – говорится в сообщении.
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