Симферопольцев оштрафовали на 329 тысяч рублей за нарушения

Совершившие нарушение впервые, получили предупреждение Фото: Архив "КП"

В Симферополе оштрафовали нарушителей на сумму 329 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Специальная комиссия рассмотрела 73 материала о нарушениях правил благоустройства, парковки на газонах, несоблюдения режима тишины, продажи товаров и услуг в ненадлежащих местах. Составлено 35 протоколов, на нарушителей наложены штрафы.

Также предупреждения получили те граждане, чьи нарушения были незначительны, либо совершены впервые.

- По итогу заседания из 73 рассмотренных материалов вынесены следующие решения: наложение штрафа – 61, перенос – 1, предупреждение – 11. Общая сумма вынесенных штрафов составляет порядка 329 тысяч рублей, – говорится в сообщении.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50