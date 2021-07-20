Погода в Крыму на 20 июля: без осадков и тепло до +36

Черное море прогрелось до +25…27°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

20 июля на Крымском полуострове синоптики опять и снова обещают и аномальную жару, и высокую пожарную опасность. Природа этим летом бросается из крайности в крайность, то заливает ливнями южный край, то поджаривает, как в духовке.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 34…36°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе переменная облачность. Скорость юго-западного ветра 5-10 м/с. Днем столбик термометра покажет +30…32°. Без осадков.

В жемчужине полуострова городе Ялте, как информирует gismeteo.ru, днем воздух прогреется до + 28…33°. Южный ветер гуляет неторопливо, не быстрее 7 м/с.

Евпатория также одарит теплом и солнцем: температура воздуха +26…32°, скорость юго-западного ветра 2…9 м/с.

В Керчи +22…+34°, скорость северного ветра 3…6 м/с. Малооблачно, без осадков.

Вода в Черном море прогрелась до +25…27°.

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