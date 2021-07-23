Железнодорожный переход в Багерово сдали в эксплуатацию, но лифты работать не будут

Надземный переход через железнодорожные пути фактически разделил Багерово на две части. Фото: Юлия МАРКИНА

Надземный пешеходный переход через железнодорожные пути в поселке Багерово введен в эксплуатацию. Соответствующее разрешение выдало Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Как сообщил КП-Крым главный инженер ФГУП «Крымская железная дорога» Александр Крячко, в то же время пользоваться лифтами в транспортном переходе все еще нельзя – договор на их обслуживание не заключен.

- Для использования надземного пешеходного перехода в полном объеме, необходимо заключить договор на обслуживание лифтов, что возможно только после передачи объекта на баланс эксплуатирующей организации, - сообщил Крячко.

По информации главного инженера «КЖД», в рамках обновления и реконструкции станции Багерово будет построен второй пешеходный переход. Ожидаемый срок ввода в эксплуатацию объектов – декабрь 2021 года.

На мосту через пути предусмотрены лифты, но они больше года не работают Фото: Юлия МАРКИНА

Строительство осуществляется в рамках реализации мероприятий «Технические средства обеспечения транспортной безопасности при строительстве железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив».

Надземным пешеходным переходом через железнодорожные пути местные жители и пассажиры поездов пользуются уже больше года. Фактически мост разделил Багерово на две части. Местные жители, большинство из которых пожилые люди, жалуются, что из-за неработающих лифтов им приходится по нескольку раз в день преодолевать подъем по мосту, чтобы попасть в аптеку или на автобусную остановку. На неудобства нарекают и пассажиры поездов – поднимать и спускать тяжелые чемоданы приходится на себе.

Станция Багерово до недавнего времени была первой по счету, на которой высаживались пассажиры после съезда с Крымского моста. В конце июня была открыта новая станция «Керчь-Южная».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50