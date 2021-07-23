Погода в Крыму на 23 июля: штормовое предупреждение и тепло до +27

На полуострове небо кое-где украсят дождевые тучи. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 июля жара покинула Крымский полуостров, столбик термометра опустился на несколько градусов. Актуально штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 24…26°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Скорость северного ветра до 11 м/с. Днем воздух прогреется до +27°.

В Ялте, как сообщает gismeteo.ru, днем до +26°. Небольшой дождь. Порывы северо-западный ветер всего 20 м/с. Переменная облачность.

Курортная Евпатория порадует малооблачным небом, теплом до +21…26°, скорость северного ветра составит 6…10 м/с.

В Керчи небольшой дождь, гроза. Столбик термометра покажет +23…+25°. Северный ветер разгонится до 7-14 м/с.

Вода в Черном море стала прохладнее, всего +20…25°.

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