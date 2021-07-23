В Судаке ищут хозяина для бездомного лисенка

Рыжая забрела в хозпостройку. Фото: Александр Марущенко/Подслушано Судак/VK

Крымский полуостров знаменит котиками, которые уже стали негласными символами региона. Время от времени дают о себе знать собаки, желтопузики и дельфины.

Проявляют себя и лисы: то кусок сала сдернут с куста, то забредут на огонек в гости к сотрудникам заповедника.

Очередное явление представителя славного рода Патрикеевны произошло в Судаке.

- Внимание! Нашел в сарае лисенка, может у кого сбежал? Подбита лапа. Зоозащитники заберите, - такое пост появился в популярном паблике курортного местечка.

Появились ли желающие приютить лисенка непонятно, но комментарии пользователи оставляли щедро: «Бедная животинка! Не отдавайте кому попало, а то горе-фотографы будут таскать бедолагу по набережной»; «Туристы иногда ради забавы прикармливают лис, и те начинают вести себя навязчиво, подходить совсем близко. Такое попрошайничество может плохо закончиться и для человека, и для животного – вдруг миляга бешенством заболел?! В Новым Светом такая прикормленная лиса буквально путалась под ногами у туристов, раз и вовсе пыталась стащить пакет с виноградом».

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