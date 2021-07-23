На некоторых улицах Симферополя сегодня, 23 июля, нет воды

По указанным адресам воды не будет целый день Фото: Архив "КП"

Сегодня, 23 июля, на некоторых улицах Симферополя нет воды.

Как сообщили в ГУП РК «Вода Крыма», проводятся ремонтные работы на сетях холодного водоснабжения. Краны будут оставаться сухими до 00.00 по следующим адресам: микрорайон «Нижние Фонтаны», микрорайон «Верхние Фонтаны». Также водоснабжение будет ограничено до 00.00 на улице Тарабукина, улице Бархатовой, улице Долетова, улице Дарвина, улице Нестерова, улице Токарева, улице Жирова, улице Цветочной, улице Скифской, улице Связистов, улице Виницкой,

Кроме того, до 00.00 в кранах также не будет воды по следующим адресам: переулок Конечный, улица Петровская Балка, улица Крылова, улица Коммунальная, улица Балаклавская, улица Трубаченко, ЖК «Город Мира», микрорайон «Пневматика», улица Батурина, 58-70, улица С. Перовской, улица Пирогова, улица Дацуна, улица Б. Хохлова, улица И. Голубца, улица З. Рухадзе, улица Ген. Родионова, а также на прилегающих улицах и переулках.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50