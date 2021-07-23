Режим ЧС будет действовать в Ялте до 18 августа

До 18 августа власти мобилизируют все силы, которые бросят на восстановление города после потопа. Фото: Янина Павленко / Facebook

В Ялте режим ЧС будет сохраняться до 18 августа, сообщила глава Ялты Янина Павленко. До этого числа все силы будут брошены на то, чтобы восстановить пострадавший от природной стихии город.

- Режим ЧС у нас будет действовать до 18 августа – максимально возможный срок. До этого времени мы должны по максимуму привести город в порядок, – сообщила Павленко.

Она также добавила, что с 23 июля на улице Киевская в курортной столице Крыма временно перекроют одну полосу для автотранспорта. Ограничения связаны с работой тяжелой техники, с помощью которой будут приводить в порядок русло реки. Мэр Ялты подчеркнула, что местные власти выделят 34 миллиона рублей на проектирование благоустройства дворов при многоквартирных домах, которые пострадали от потопа.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50