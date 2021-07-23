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Общество23 июля 2021 9:53

Режим ЧС будет действовать в Ялте до 18 августа

До этого числа будут активно восстанавливать город после потопа
Елизавета КВАЧКОВА
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До 18 августа власти мобилизируют все силы, которые бросят на восстановление города после потопа. Фото: Янина Павленко / Facebook

До 18 августа власти мобилизируют все силы, которые бросят на восстановление города после потопа. Фото: Янина Павленко / Facebook

В Ялте режим ЧС будет сохраняться до 18 августа, сообщила глава Ялты Янина Павленко. До этого числа все силы будут брошены на то, чтобы восстановить пострадавший от природной стихии город.

- Режим ЧС у нас будет действовать до 18 августа – максимально возможный срок. До этого времени мы должны по максимуму привести город в порядок, – сообщила Павленко.

Она также добавила, что с 23 июля на улице Киевская в курортной столице Крыма временно перекроют одну полосу для автотранспорта. Ограничения связаны с работой тяжелой техники, с помощью которой будут приводить в порядок русло реки. Мэр Ялты подчеркнула, что местные власти выделят 34 миллиона рублей на проектирование благоустройства дворов при многоквартирных домах, которые пострадали от потопа.

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