Пострадавшие от потопа жители Ялты получат дополнительные компенсации

Некоторые жители Ялты полностью лишились своего имущества, поэтому нуждаются в материальной поддержке местных властей Фото: Архив "КП"

Власти Ялты выплатят дополнительные компенсации пострадавшим от потопа в городе из бюджета муниципального образования, сообщила глава местной администрации Янина Павленко, передает «Крым 24».

Механизм, по которому люди будут получать дополнительную финансовую поддержку, озвучат в ближайшее время.

- Принято решение о выплате из муниципального бюджета дополнительной компенсации людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, в том числе и в результате ЧС. Так, 10 тысяч рублей – каждому пострадавшему, 50 тысяч рублей – частично потерявшим имущество и 150 тысяч рублей тем, кто полностью его утратил, – пояснила Павленко.

Ранее сообщалось, что режим ЧС будет действовать в Ялте до 18 августа. До этого числа будут активно восстанавливать город после потопа.

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