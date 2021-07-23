В Севастополе пройдет фотовыставка археологических находок Херсонеса

Стенды на Приморском бульваре в Севастополе будут стоять до 8 августа
Фото: Архив "КП"
Представители проекта «Волонтеры наследия» подготовили уличную археологическую фотовыставку, которая пройдет 23 июля в 17.00 в центре Севастополя, сообщили в пресс-службе государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический».
Мероприятие организуют на Приморском бульваре, где можно будет ознакомиться с 20 наиболее значимыми находками «Южного пригорода Херсонеса».
- Всего найдено более 140 тысяч археологических объектов, из которых около 40 тысяч имеют музейное значение. На сегодняшний день около 500 находок уже переданы музею «Херсонес Таврический», – говорится в сообщении.
С некоторыми объектами волонтерам удалось поработать лично – они вместе с учеными проводили камеральную обработку. Некоторые из них участвовали в подборке археологических находок для сегодняшнего мероприятия.
Именно добровольцы, которые активно интересуются уникальным наследием древнего города, придумали концепцию и оформление выставки. Посмотреть новую экспозицию можно будет до 8 августа.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50