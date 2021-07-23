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Общество23 июля 2021 13:01

Крымский блогер и гид по Крыму Александра Хадж высказалась по поводу решения ЕСПЧ признать однополые браки в России

Она считает, что однополые браки нарушают истинные семейные ценности
Степан ОСТИНОВ
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Александра Хадж

Александра Хадж

Крымский блогер и гид по Крыму Александра Хадж прокомментировала в своем инстаграм требования ЕСПЧ признать однополые браки в России.

Напомним, накануне ЕСПЧ признал нарушением статьи Европейской конвенции о правах человека отказ трем однополым парам из РФ заключить брачный союз. Суд полагает, что российская сторона якобы обязана исполнять положения Европейской конвенции о правах человека о праве на уважение частной и семейной жизни.

- Я против однополых браков, это разрушение истинных семейных ценностей. Не представляю, чтобы мои дети росли в обществе, где два целующихся бородатых дяди считаются нормой. Институт брака - это мужчина и женщина, а не две мамы или папы. Нечего не имею против сексуальных предпочтений каждого, но не на законном уровне, - отметила Александра Хадж.

Популярный блогер очень рада, что живет в стране, где однополые браки не считаются нормой. Более того, она создала опрос по этой теме на своей странице с более 600 тысячами подписчиков.

Еще больше меня порадовали мои подписчики: согласно опросу, 94% думают так же, как и я, - заключила Александра Хадж.

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