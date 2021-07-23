Феодосиец отправится в тюрьму за ложное сообщение о минировании здания ГИБДД

Нарушителя оперативно вычислили и задержали Фото: Архив "КП"

В марте 2021 года житель Феодосии дал заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершив анонимный звонок на телефон дежурного ОМВД России по Феодосии. Он сообщил о минировании здания отделения № 6 МРЭО ГИБДД МВД по РК.

Как пишет КИА, деятельность организации остановили и провели полный осмотр здания и прилегающей территории. Никаких взрывчатых веществ, взрывных устройств либо иных взрывоопасных предметов сотрудники не нашли.

Нарушителя задержали. Им оказался 54-летний житель Феодосии, который признался, что дал ложное сообщение намеренно. Он хотел дестабилизировать процесс работы органов власти.

- Феодосийский городской суд признал жителя Феодосии виновным в предъявленном обвинении и назначил наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, – говорится в сообщении.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50