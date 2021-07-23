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Экономика23 июля 2021 14:22

За прошедшую неделю в Крыму упали цены на овощи

Больше всех подешевела морковь
Елизавета КВАЧКОВА
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Несмотря на наметившийся перелом, в абсолютных величинах цены изменились мало

Несмотря на наметившийся перелом, в абсолютных величинах цены изменились мало

Фото: Архив "КП"

За прошедшую неделю в Крыму снизились цены на некоторые овощи, сообщили в Управлении госстатистики по Республике Крым и Севастополю.

Морковь подешевела на 18,42%, картофель – на 5,41%, капуста – на 7,68%, лук репчатый – на 9,78%, помидоры – почти на 14%. Зато цена на огурцы наоборот выросла на 7,51%.

Стоимость капусты теперь колеблется от 37 до 42 рублей за килограмм, лука – от 26 до 30 рублей за килограмм, помидор – от 76 до 85 рублей за килограмм. Если говорить о огурцах и моркови, то цена первых находится в диапазоне от 57 до 69 рублей, последнюю можно найти на рынках по цене от 70 до 90 рублей за килограмм.

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