По улицам Евпатории начали ходить новые трамваи

Новый транспорт курсирует по маршруту №1. Фото: пресс-служба администрации Евпатории

Новые трамваи на одном из маршрутов в Евпатории приняли сегодня первых пассажиров, сообщили в пресс-службе акционерного общества «Уралтрансмаш», которое занималось изготовлением этих трамвайных вагонов.

Узкоколейные транспорт проектировался с учетом особенностей города, по улицам которого теперь ходит. Новые трамваи теперь курсируют по маршруту №1.

- Транспортное средство спроектировано с применением современных технологий, поэтому для нас это еще один шаг вперед, чтобы улучшить качество предоставляемых услуг. Обновление трамвайного парка – знаменательное событие для Республики Крым и Евпатории, – цитирует пресс-служба директора муниципального унитарного предприятия «Трамвайное управление имени И.А. Пятецкого» Михаила Клещенка.

Напомним, что контракт между Министерством транспорта Крыма и АО «Уралтрансмаш» на поставку в Евпаторию 27 узкоколейных трамвайных вагонов был заключен в конце 2020 года.

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