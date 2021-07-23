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Здоровье23 июля 2021 15:12

Отряд медиков ФМБА направлен в Ялту на помощь в борьбе с коронавирусом

В городе развернут до 70 новых коечных мест в ковидных госпиталях
Елизавета КВАЧКОВА
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В Ялте развернут 70 новых коечных мест для зараженных ковидом

В Ялте развернут 70 новых коечных мест для зараженных ковидом

Фото: "КП" Архив

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова направила в Ялту медицинский отряд из окружных центров ФМБА России на помощь медикам курортной столицы РК, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Ялте развернут дополнительные коечные места в ковидных госпиталях. Медработники агентства приступят к работе со 2 августа. Среди специалистов будут анестизиологи-реаниматологи, сестры-анестезистки, врачи-специалисты, а также средний медицинский персонал.

Уточняется, что развернут 70 новых коечных мест для зараженных коронавирусом, также рассмотрят вопрос о маршрутизации пациентов терапевтического и хирургического профилей из ялтинского филиала ФНКЦ в медорганизации столицы Крыма.

Ранее сообщалось, что мэр Ялты попросила руководство ФМБА увеличить количество коек в ковидных госпиталях города. Количество больных в регионе растет каждый день.

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