Предприятия общепита в Ялте готовы вакцинировать всех сотрудников, чтобы работать круглосуточно

В Крыму ситуация с коронавирусом остается напряженной Фото: Виталий ПАРУБОВ

Ялтинские предприниматели готовы вакцинировать от коронавируса 100% своих работников, чтобы иметь возможность продолжать работать в ночное время суток, сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

По ее словам, ситуация в регионе улучшается. Местные предприниматели готовы действовать согласно требованиям Роспотребнадзора (все сотрудники кафе, баров и ресторанов должны сделать прививку против коронавируса, соблюдать масочный режим, регулярно проводить дезобработки). Кроме того, предприниматели должны предоставить доступ к видеокамерам заведений.

- Учитывая довольно сложный курортный сезон, в том числе в плане погодных условий, считаю важным поддержать предпринимателей, поэтому буду просить главу РК рассмотреть возможность разрешить заведениям общепита работать после 23.00, – сообщила Павленко.

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