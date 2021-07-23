Туристы портят лавандовое поле возле аэропорта «Симферополь»

Каждый турист старается не только сделать удачное фото, но и сорвать душистую веточку на память. Фото: Злой крымчанин|ВКонтакте

Пользователи соцсетей раскритиковали гостей аэропорта «Симферополь», которые портят лавандовое поле возле терминала воздушной гавани. Никто не может пройти мимо красивых цветов, каждый хочет сделать удачное фото на память. После себя люди часто оставляют затоптанные и рваные растения. Комментаторы возмутились безалаберностью туристов, кто-то даже обвинил приезжих в вандализме.

- Это лавандовое поле было создано для красоты, а не для того чтобы каждый турист рвал себе букетик на память, который в итоге тоже выкинет! Туда вложен большой человеческий труд, который нужно ценить, – приводит слова ForPost одного из пользователей соцсетей.

В пресс-службе аэропорта «Симферополь» подтвердили, что посетители воздушной гавани действительно неаккуратно ведут себя на лавандовом поле.

- Нам приятно, что ландшафтный парк стал еще одной точкой притяжения для туристов в аэропорту. Он как раз был создан для того, чтобы радовать посетителей своей красотой и ароматом. Дарить возможность увезти с собой фотографии крымского Прованса. Призываем всех бережней относиться к этому рукотворному уголку крымской природы, чтобы он и дальше продолжал радовать посетителей, – цитирует издание пресс-службу воздушной гавани.

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