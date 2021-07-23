Количество пожаров в Крыму снизилось на 42%

В этом году пожаров на территории Крыма стало значительно меньше. Фото: ГУ МЧС по РК

С января этого года на Крымском полуострове зафиксировали 1300 пожаров. За такой же период прошлого года спасатели ликвидировали 2250 возгораний.

Есть вероятность, что трагичная статистика снизилась из-за погодных условий. Из общего количества пожаров около – возгорание сухой растительности и мусора. В связи с этим снизилось и количество погибших.

- В каждом муниципальном образовании, в 25 районах созданы оперативно-профилактические мобильные группы, которые работают с населением и туристами, – цитирует Крымская газета заместителя министра ЧС по РК Максима Грамотного.

Кроме того, продолжается и модернизация пожарных частей, которые получают новые автоцистерны и оборудование.

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