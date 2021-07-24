Погода в Крыму на 24 июля: сухо и тепло до +28

На полуострове переменная облачность.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
24 июля Крымский полуостров во власти переменной облачности, также ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
- В Симферополе без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 26…28°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Северный ветер до 6-11 м/с. Днем тепло до +28°.
В Ялте, как сообщает gismeteo.ru, днем воздух прогреется до +20… 26°. Сухо. Скорость восточного ветра составит 5-10 м/с.
Столбик термометра в детской здравнице Евпатории дотянется до +18…27°, скорость северо-восточного 5-10 м/с. Дождя не будет.
В Керчи тепло до +26°. Северный ветер разгонится до 5-10 м/с. Осадков метеорологи не обещают.
Вода в Черном море +22…25°.
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