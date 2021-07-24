В Симферополе приостановил работу мусоросортировочный завод. Фото: Архив КП.

В симферопольском микрорайоне Каменка приостановил работу мусоросортировочный завод. Как сообщила начальник главного управления по реализации национальных проектов в Республике Крым Наталья Писарева, решение принято в связи с тем, что инвестор не может доказать утилизацию отходов в нужном объеме.

- Они должны доказать, что они вывозят и утилизируют в том графике, который предусмотрен соглашением. Пока что они не подтвердили никаким образом, - сказала Писарева в эфире радио «Крым»».

Второй мусороперерабатывающий завод в селе Тургеневка, Бахчисарайского района, по словам специалиста, работает.

Мусоросортировочный завод в Симферополе стал первым крупнейшим комплексом в Крыму с производственной мощностью 150 тысяч тонн отходов в год. Увеличить производительность до 250 тысяч тонн в год планировалось до конца этого года.

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