В ДТП с участием пяти автомобилей в Крыму погиб водитель

В ДТП возле села Новая Жизнь погиб водитель

Один человек погиб, еще двое травмированы в результате дорожно-транспортного происшествия в Джанкойском районе. По данным пресс-службы МВД по республике Крым, авария произошла в ночь на субботу на участке автодороги Таврида- Джанкой-Красноперекопск возле села Новая Жизнь.

Водитель автомобиля Toyota Auris не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, и не принял меры к снижению скорости при возникновении опасности. В результате чего врезался в стоящии автомобиль Mercedes Benz C230, которыи остановился на проезжеи части на запрещающии сигнал светофора в месте, где проводятся дорожные работы.

После столкновения Mercedes столкнулся со стоящим впереди автомобилем ВАЗ-21063, а тот, в свою очередь, врезался в еще один ВАЗ, который после этого въехал в находившийся впереди КамАЗ, который остановился попутно.

В результате аварии водитель Toyota погиб, водитель Mercedes и водитель ВАЗ-21063 получили травмы. По факту ДТП проводится проверка.

19 июля в Севастополе произошло смертельное ДТП с участием шести автомобилей. Пять человек погибли.