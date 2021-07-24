В Алуште запретили работу уличных артистов

Из-за ситуации с распространением коронавируса власти Алушты запретили работу уличных артистов. Фото: Администрация Алушты/Вконтакте

Власти Алушты запретили работу уличных артистов и музыкантов. Об этом сообщает Администрация города. По информации властей, работа уличных артистов приравнивается к массовым мероприятиям, которые запрещены на территории полуострова.

- В настоящее время действует указ Главы Республики, где четко прописано, что в Алуште есть заперт на проведение культурно-массовых мероприятий. Поэтому городским штабом принято решение о запрете работы уличных артистов,- говорится в сообщении Администрации города в социальной сети «Вконтакте».

Власти курорта отмечают, что большое количество уличных танцоров и музыкантов, которые на набережных развлекают гостей, собирают вокруг себя большое количество людей и создают угрозу распространения коронавируса.

Ситуация с COVID-19 остается одной из сложных в курортных районах полуострова. Власти республики запретили ночную работу общепита и пригрозили более жесткими мерами, если ситуация с коронавирусом не стабилизируется.

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