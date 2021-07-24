На ремонт дорог в Крыму дополнительно направят более 8 миллиардов рублей

В Крыму увеличили финансирование госпрограммы развития дорожного хозяйства. Фото: Архив КП.

Крым до конца 2024 года получит дополнительно почти 8,3 миллиарда рублей на строительство, ремонт и реконструкцию дорог. Соответствующие изменения внесены в Госпрограмму развития дорожного хозяйства республики. Документ опубликован на официальном сайте правительства Крыма.

Согласно документу, дорожный фонд получит дополнительные 159 миллионов рублей из бюджета Москвы, но при этом финансирование из федерального и регионального бюджетов будет несколько урезано. В то же время за счет дорожного фонда республики поступит финансирование еще порядка 8,5 миллиардов рублей.

За счет дополнительных ассигнований в Крыму планирует до 2024 года построить на 16,5 километров дорог больше и на 147 километров увеличить количество отремонтированных дорог. Кроме того планируется закупить на 8 дорожных машин больше – 204 против 196, запланированных ранее.

По итогам исполнения программы протяженность автодорог, соответствующих нормативам, составит 58,08% вместо 54,67%, утвержденных ранее.

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