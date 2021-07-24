В Евпатории под колеса внедорожника попал ребенок

Под Евпаторией внедорожник сбил четырехлетнюю девочку. Фото: Злой Крымчанин/Вконтакте

В поселке Мирный под Евпаторией под колеса внедорожника попала четырехлетняя девочка. По информации очевидцев, инцидент произошел на береговой линии.

По данным МВД республики, водитель автомобиля Nissan X-Trail, двигаясь по улице Морской, не выбрала безопасную скорость и допустила наезд на ребенка, переходившего через проезжую часть. Девочка получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб теменной области.

Правоохранители выясняют подробности происшедшего, в частности, почему ребенок переходил дорогу без сопровождения взрослых.

По словам очевидцев, пострадавшая девочка находится в больнице. Местные жители отмечают, что не раза становились свидетелями того, как машины проезжают вдоль пляжа на высокой скорости, игнорируя предупреждающие знаки.

В ночь на субботу в Джанкойском районе произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Один человек погиб, двое получили травмы.

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