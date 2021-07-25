Погода в Крыму на 25 июля: без осадков и тепло до +31

В Севастополе море прогрелось до 26°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

25 июля на Крымском полуострове, как и накануне, в силе штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность. Практически во всех регионах наблюдается переменная облачность.

- В Симферополе без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 29…31°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Днем тепло до +28…30°.

В Ялте, как сообщает gismeteo.ru, днем воздух прогреется до +21… 29°, восточный ветер разгонится до 4-13 м/с.

В городе-курорте Евпатории днем тепло до +28°, скорость северо-восточного ветра не больше 5 м/с. Без осадков.

В Керчи тепло +21…26°. Северо-восточный ветер разгонится до 15м/с. Солнечно.

Вода в Черном море +22…25°.

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