В Крыму выявили еще 394 случая коронавируса

За сутки выздоровело 82 человека Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Крыму зарегистрировали ещё 394 новых случая коронавируса, сообщил глава республики Сергей Аксенов. - Из общего количества заболевших 298 выявлены при обращении за медицинской помощью, 95 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа, - отметил он. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6485 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 82 человека, выздоровевших за весь период - 48 964 человека.