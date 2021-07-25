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Общество25 июля 2021 10:31

В Крыму выявили еще 394 случая коронавируса

298 человек сами обратились за медицинской помощью
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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За сутки выздоровело 82 человека

За сутки выздоровело 82 человека

Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Крыму зарегистрировали ещё 394 новых случая коронавируса, сообщил глава республики Сергей Аксенов. - Из общего количества заболевших 298 выявлены при обращении за медицинской помощью, 95 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа, - отметил он. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6485 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 82 человека, выздоровевших за весь период - 48 964 человека.