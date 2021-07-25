Глава Крыма поздравил сотрудников следственных органов с профессиональным праздником

Фото: Сергей Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил сотрудников и ветеранов следственных органов с профессиональным праздником. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

- От профессиональной работы следователей во многом зависит состояние законности и правопорядка в стране и регионах, зависят судьбы людей, их доверие к правоохранительным органам и к власти в целом. Эта работа связана с огромной ответственностью, нередко с риском, она требует высоких профессиональных и человеческих качеств, - отметил Аксенов.

Он также поблагодарил всех причастных за самоотверженный труд и верность долгу.

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