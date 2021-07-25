На границе с Украиной возобновили систему тестирования на COVID-19

Организовать тестирование планируется уже на ближайшей неделе Фото: Александра Тимощенко

В Херсонской области решили вернуть экспресс-тестирование на коронавирус в пунктах пропуска на границе с Крымом, сообщают украинские СМИ, ссылаясь на главу областной государственной администрации Сергея Козыря.

Организовать тестирование планируется уже на ближайшей неделе. По словам Козыря, такая мера предпринимается во исполнение постановления правительства.

Напомним, с 7 июня Киевские власти решили закрыть пункт пропуска «Чаплинка» («Перекоп») на границе с Крымом. Из-за ремонтных работ его закрыли до конца августа. При этом другие пункты пропуска «Каланчак» и «Чонгар» продолжат работать в штатном режиме.

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