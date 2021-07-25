Крымские водители начали прятать номера из-за увеличения камер на дорогах

В отношении 39 водителей вынесено 189 постановлений об административных правонарушениях Фото: Архив "КП"

Всего за день сотрудники Госавтоинспекции в Симферополе оштрафовали 39 водителей, у которых были нечитаемые номера на машинах. Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, у некоторых на автомобилях и вовсе отсутствуют номера.

- Сотрудники Госавтоинспекции с помощью программного комплекса, позволяющего отслеживать передвижение автомобилей, проверили 89 транспортных средств. В отношении 39 водителей вынесено 189 постановлений об административных правонарушениях на общую сумму более 100 тысяч рублей, – отметили в пресс-службе.

По информации МВД, некоторые водители делают это умышленно, чтобы избежать штрафов. В ГИБДД напомнили, что все государственные регистрационные знаки должны изготавливаться по ГОСТу, поэтому их должно быть отчетливо видно в любое время дня.

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