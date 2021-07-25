Где в Симферополе и Севастополе 26 июля отключат электричество

Перебои с подачей тока произойдут из-за ремонтных работ.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
26 июля в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов пропадет электричество.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Вишневая 90-104 (чет), 65-103 (нечет);
ул. Куйбышева 161-179 (нечет);
ул. Радио 12-18 (чет), 11-13 (нечет);
ул. Шалфейная 90-118 (чет);
ул. Кечкеметская 80/1;
ул. Киевская 88-92а (чет)
ул. Гагарина 19а, 27
Каменский массив – садовые товарищества: «Ремонтник», «Трикотажник», «Уют», «Восход», «Лаванда», «Здоровье», «Вымпел»
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.00 до 16.00
ул. Куйбышевская с. Терновка 2-26(чет),1-29(нечет); ул. Подгорная с. Терновка 2-4(чет),1-3(нечет); ул. Солнечная с. Терновка,14,18,2-10(чет),5-А,11-Б,9
с 8.00 до 17.00
ул. Гвардейская,10;
ул. Громова, 2-4(чет), 7-9(нечет);
ул. Димитрова,7-9(нечет);
ул. Слепнева,2-30(чет),1-31(нечет);
ул. Доронина,3;
ул. Каманина,2-4(чет),5;
ул. Леваневского,12;
ул. Леваневского,16-18(чет);
ул. Циолковского,17-19(нечет);
ул. Циолковского, 15
с 7.30 до 16.30
ул. Промышленная 7-А,7-Б,8 (ОАО «Спектр»)
с. Терновка: ул. Родниковая 6,8,14,1-11(нечет); ул. Зеленая 2-18(чет),1-13(нечет); пер. Конторский 2,4,3-а,1-5(нечет); ул. Ленина 2,6-18(чет),7-15(нечет); ул. Балаклавская 2-16(чет),1-17(нечет); ул. Горная 1-37 (нечет),2-8(чет),12-18(чет),24-40(чет),41; ул. Чакыл-Мале 2-8(чет),1-11(нечет),16,17,21-23(нечет); ул. Куйбышевская 1-б; ул. Королева 1,3,9,10,11; ул. Молодежная 1-29(нечет),2-38(чет),37,39; ул. Садовая 2-10(чет),14-60(чет),1-7(нечет),15-71(нечет); ул. Гагарина 2-6(чет),1-7(нечет); ул. Комсомольская 2-16(чет),1-19(нечет),23; ул. Советская 2-22(чет),1-17(нечет)
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50