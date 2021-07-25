Где в Симферополе и Севастополе 26 июля отключат электричество

Перебои с подачей тока произойдут из-за ремонтных работ. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

26 июля в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов пропадет электричество.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Вишневая 90-104 (чет), 65-103 (нечет);

ул. Куйбышева 161-179 (нечет);

ул. Радио 12-18 (чет), 11-13 (нечет);

ул. Шалфейная 90-118 (чет);

ул. Кечкеметская 80/1;

ул. Киевская 88-92а (чет)

ул. Гагарина 19а, 27

Каменский массив – садовые товарищества: «Ремонтник», «Трикотажник», «Уют», «Восход», «Лаванда», «Здоровье», «Вымпел»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 16.00

ул. Куйбышевская с. Терновка 2-26(чет),1-29(нечет); ул. Подгорная с. Терновка 2-4(чет),1-3(нечет); ул. Солнечная с. Терновка,14,18,2-10(чет),5-А,11-Б,9

с 8.00 до 17.00

ул. Гвардейская,10;

ул. Громова, 2-4(чет), 7-9(нечет);

ул. Димитрова,7-9(нечет);

ул. Слепнева,2-30(чет),1-31(нечет);

ул. Доронина,3;

ул. Каманина,2-4(чет),5;

ул. Леваневского,12;

ул. Леваневского,16-18(чет);

ул. Циолковского,17-19(нечет);

ул. Циолковского, 15

с 7.30 до 16.30

ул. Промышленная 7-А,7-Б,8 (ОАО «Спектр»)

с. Терновка: ул. Родниковая 6,8,14,1-11(нечет); ул. Зеленая 2-18(чет),1-13(нечет); пер. Конторский 2,4,3-а,1-5(нечет); ул. Ленина 2,6-18(чет),7-15(нечет); ул. Балаклавская 2-16(чет),1-17(нечет); ул. Горная 1-37 (нечет),2-8(чет),12-18(чет),24-40(чет),41; ул. Чакыл-Мале 2-8(чет),1-11(нечет),16,17,21-23(нечет); ул. Куйбышевская 1-б; ул. Королева 1,3,9,10,11; ул. Молодежная 1-29(нечет),2-38(чет),37,39; ул. Садовая 2-10(чет),14-60(чет),1-7(нечет),15-71(нечет); ул. Гагарина 2-6(чет),1-7(нечет); ул. Комсомольская 2-16(чет),1-19(нечет),23; ул. Советская 2-22(чет),1-17(нечет)

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