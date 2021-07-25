Аксенов поздравил крымчан с Днем ВМФ

Фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил военных моряков и ветеранов Военно-морского флота с Днем ВМФ России. Свое поздравление он разместил на своей странице «ВКонтакте».

- Для крымчан сегодняшний праздник имеет особое значение. История и вся жизнь нашего полуострова неразрывно связаны с Черноморским флотом. ЧФ был и остается гарантией безопасности и стабильности на южных рубежах нашего Отечества и во всем регионе Черного моря, - написал глава республики.

В честь этого праздника сегодня с 9 утра в Севастополе прошел парад, Посвященный Дню ВМФ. День начался с торжественного подъема Государственного и Военно-морского флагов на кораблях и судах Черноморского флота. После командование и руководство Севастополя возложили цветы и венки к Вечному огню. Из-за коронавирусных ограничений на площади Нахимова не будет традиционного концерта.

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