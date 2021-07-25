На водоснабжение в Севастополе выделили 307 миллионов рублей

Процедура обвязки предусматривает установку оборудования Фото: Анна КИРИЕНКО

На обеспечение надежного водоснабжения в Севастополе правительство России направит в город около 307 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе кабмина.

Все средства пойдут на обустройство новых скважин питьевой воды. Распоряжение уже подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

- Процедура обвязки предусматривает установку оборудования, необходимого для эксплуатации источника, а также проведение работ, связанных с его защитой от внешних воздействий. Часть субсидии также планируется направить на соединение скважин с сетью водоснабжения, что обеспечит подачу воды напрямую в Севастополь, – добавили в пресс-службе кабмина.

Все средства были выделены из резервного фонда правительства, а следить за их распределением будет минобороны РФ.

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