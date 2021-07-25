Известный аукционер банка «Россия» получил президентский орден за вклад в Крым

Награду получила и уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова Фото: "КП" Архив

Известный российский предприниматель и основной акционер банка «Россия» Юрий Ковальчук получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени от президента РФ Владимира Путина. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

- За большой вклад в реализацию социально значимых проектов в Республике Крым наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Ковальчука Юрия Валентиновича - общественного деятеля, город Санкт-Петербург, – прописано в документе.

Награду получила и уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Путин вручил ей орден Дружбы за большой вклад в реализацию государственной политики в сфере защиты материнства, отцовства и детства в Российской Федерации.

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