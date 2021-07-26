Погода в Крыму на 26 июля: норд-ост и тепло до +32

На полуострове переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

26 июля на Крымском полуострове на пару действуют штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность, повсеместно наблюдается переменная облачность.

- В Симферополе без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 30…32°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе днем без существенных осадков. Скорость вездесущего норд-оста 9-14 м/с. Днем столбик термометра поднимется до 30…32°.

В Ялте, как сообщает gismeteo.ru, днем воздух прогреется до +27… 31°, северо-восточный ветер до 3-16 м/с. Гроза.

В городе-курорте Евпатории тепло до +29°, нор-ост разгуливает со скоростью 5-12м/с. Облачно. Гроза.

В Керчи +23…29°. Скорость северо-восточного ветра 7-15м/с.

Вода в Черном море прогрелась до +25°.

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