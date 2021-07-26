Появилось видео чудесного рассвета на Ай-Петри 26 июля

Утро в горах. Фото: Андрей Бачурин/VK

Южный берег Крыма, как магнит притягивает в себе внимание туристов. Все отдыхающие стараются в обязательно порядке побывать и на плато Ай-Петри. Кто-то карабкается наверх пешком, другие поднимаются по горному серпантину на авто, третьи путешествуют в кабинке канатной дороги. Хлопотно, но горные пейзажи того стоят!

Смотреть видеосюжет На Ай-Петри сняли волшебный рассвет 26 июля

- Ай-Петри 26.07.21, - так назвал свои фото и видео автор, который регулярно бывает на горном плато по долгу службы.

На плато приходит новый день. Фото: Андрей Бачурин/VK

Житель Ялты не первый раз встречает здесь рассвет, но не перестает удивляться и восхищаться величественному природному действу. Волшебство, чудеса и красота!

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