В Симферополе 26 июля перекроют Первомайскую улицу

Движение для машин по перекрытому участку будет недоступно больше 10 дней. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Сегодня, 26 июля, в Симферополе из-за ремонта водных сетей перекрыли Первомайскую улицу.

Как передает «Крым 24», ограничения движения транспорта введено до 8 августа 06.00 утра. Уточняется, что на улице перекроют участок от улицы Беспалова до улицы Пирогова. В связи с этим стоит заранее планировать свой маршрут перед поездкой.

Где в Симферополе и Севастополе 26 июля отключат электричество. На полуострове ремонтируют электросети.

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