Хуснуллин недоволен ходом реконструкции набережной в Евпатории

Ремонтные работы на набережной завершат только в следующем году. Фото: Марат Хуснуллин / Facebook

Строительство набережной Терешковой в Евпатории должны завершить к следующему сезону, однако настоящее ее состояние плачевно, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, после недавнего разговора с главой Крыма Сергеем Аксеновым выяснилось, что были проблемы с подрядчиком, а проектно-сметная документация полностью откорректирована.

- Вроде как пятого августа выйдут из экспертизы и к следующему сезону закончат. Я сам не доволен. Такая красивая эта набережная, а в прошлом году была в запустении, и сейчас опять проблемы. Буду в Крыму – посещу ее, мне там очень нравится, – сообщил Марат Хуснуллин.

Напомним, что в средине мая власти Республики Крым заявили, что стоимость реконструкции набережной в Евпатории увеличилась до миллиарда рублей. Против подрядчика, который ранее занимался ремонтными работами на объекте, было возбуждено уголовное дело.

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