В ГИБДД рассказали, где установят дорожные камеры в Крыму

Следить также будут за тем, как паркуются крымские автолюбители Фото: Иван МАКЕЕВ

Госавтоинспекция Крыма опубликовала список мест, где на этой неделе будут дежурить передвижные дорожные камеры, отслеживающие скоростной режим.

Как пишет ForPost, в Симферопольском районе появится 17 камер, в Алуште и Симферополе установят по два комплекса, в Бахчисарайском, Красногвардейском и Кировском районах – по три. В Ялте, Судаке, Белогорском и Ленинском районах следить за скоростным порядком будут по пять комплексов, в Сакском и Черноморском районах – по семь, еще восемь разместят в Первомайском районе.

Уточняется, что следить будут не только за скоростью, но и за тем, как автомобилисты соблюдают правила парковки на Крымском полуострове. С полным списком мест, где разместят «треноги» можно самостоятельно ознакомиться на официальном сайте МВД Крыма. Камеры будут работать каждый день с 7.30 утра до 20.30 вечера.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50