В Симферополе треть котельных готовы к работе в осенне-зимний период

В городе проводятся работы по подготовке котельных к осенне-зимнему периоду Фото: Архив "КП"

В Симферополе 73 котельных подготовлены к осенне-зимнему периоду, сообщили в местной администрации. Уточняется, что это 33% от общего количества.

- Также к сезону готовы 22 центральных тепловых пункта – это 24% готовности. Также подготовлено 69,39 километров тепловых сетей, это 22% от общего объема, – говорится в сообщении.

Кроме того, в крымской столице начали гидравлические испытания и промывку систем на 47 объектах культуры. Из 110 образовательных учреждений к отопительному сезону подготовлены 66, еще в 23 из них сейчас идет ремонт систем отопления и горячего водоснабжения.

Глава администрации Валентин Демидов ранее заявлял, что крайний срок выдачи паспортов готовности к осенне-зимнему периоду – 15 сентября 2021 года.

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