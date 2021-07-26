Дорогу от Перевального до Алушты планируют сделать четырехполосной за 50 миллиардов рублей

Работы по реконструкции находятся на стадии проектирования Фото: Архив "КП"

Дорогу от поселка Перевальное до Алушты хотят сделать четырехполосной. Задание с такими параметрами на проектирование реконструкции объекта опубликовано на портале госзакупок.

В документе уточняется, что ширина всех четырех полос должна быть по 3,5 метра, однако данные могут измениться в ходе проектирования. Необходимо уточнить количество мостов, путепроводов и других искусственных сооружений (на данный момент их пять), а также целесообразность строительства надземных пешеходных переходов.

На все строительные работы требуется около 50 миллиардов рублей, более точная стоимость станет известна по результатам положительного заключения Главгосэкспертизы России. Контракт на выполнение работ заключен с компанией «ВАД».

В рамках этого же контракта компания уже занимается проектированием юго-восточного обхода Симферополя – четырехполосной дороги от «Тавриды» до Перевального в обход населенных пунктов Добровской долины. По планам, у автомобилистов будет возможность в районе села Донского съехать на новую объездную и добраться до Перевального. Объект должны завершить к 2024 году.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50