Валентин Демидов наградил лучших представителей сферы торговли в Симферополе

В этом году работники сферы торговли в РФ отметили свой профессиональный праздник 24 июля. Фото: Валентин Демидов / Facebook

Глава администрации Симферополя Валентин Демидов в День работника торговли России наградил лучших представителей отрасли в городе, сообщили в местной администрации. По его словам, сфера коммерции – одна их значимых областей для крымской столицы, благодаря которой развитие региона не стоит на месте.

- Ввиду стабильного развития торговой отрасли создаются рабочие места, обеспечивается запрос граждан на необходимые товары и услуги, пополняется бюджет города. В сфере торговли трудится огромное количество специалистов. Это праздник для продавцов, кассиров, контролеров, консультантов, менеджеров, частных предпринимателей, – сообщил Демидов.

Он также добавил, что успешные работники этой области обладают серьезными навыками, знаниями, определенным уровнем компетентности и даже творческим подходом, а самое главное – умением работать с людьми.

В Российской Федерации каждую последнюю субботу июля работники сферы торговли отмечают свой профессиональный праздник. Дата была установлена указом президента от 7 мая 2013 года.

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