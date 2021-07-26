В Симферополе поймали угонщиков чужого автомобиля

Нарушители пойманы, им грозит тюремный срок. Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым

К стражам порядка в Симферополе обратился 47-летний местный житель и пожаловался, что посреди дня неизвестные похитили у него автомобиль, который он припарковал под окнами своей квартиры, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

По результатам расследования полиция задержала двух подозреваемых. Ими оказались ранее судимые за кражи 32-летний мужчина и 26-летняя девушка.

У нарушителей был точно такой же автомобиль, такого же цвета. Они сняли с него регистрационные номера и установили на угнанный транспорт. Покатавшись вдоволь несколько дней на чужой машине, они сожгли ее на одном из полей Красногвардейского района.

Против злоумышленников возбуждено уголовное дело. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

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